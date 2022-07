Der Kraftakt: Dass Jumbo-Visma am Ende des Tages doch noch etwas zu feiern hatte, lag an van Aert. Der Belgier rollte nach seinem Sturz erst mal das Feld von hinten auf, dann klemmte er sich mannschaftsdienlich in die Arbeit, um seinen Kapitän Vingegaard wieder einigermaßen nach vorne zu führen. Und am Ende hatte er damit sogar seine Gesamtführung um wenige Sekunden gerettet. Roglič dagegen hat jetzt schon mehr als zwei Minuten Rückstand auf seinen Landsmann Pogačar. Wo nur soll er das aufholen? Zumal er sich bei dem Sturz die Schulter ausgekugelt hatte: »Ich konnte sie nicht gleich wieder einrenken, also musste ich mich auf den Stuhl eines Zuschauers setzen. Ich habe da eine spezielle Technik und so habe ich sie wieder eingerenkt«, sagte er nachher. Ein typischer Radsport-Tag für ihn.