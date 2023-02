Kürzere Winter, weniger Schnee Wie der Ski-Nachwuchs dem Klimawandel trotzen will

Oberwiesenthal im Erzgebirge. Die Bedingungen beim heutigen Schülercup des Deutschen Skiverbands könnten kaum besser sein. Doch noch vor wenigen Tagen lag hier am Fichtelberg neben der Schanze kaum Schnee, der Wettkampf stand auf der Kippe. Der Klimawandel sorgt dafür, dass es hier im Erzgebirge immer seltener schneit. Der Nachwuchssport muss umdenken. Arne Hohlfeld war vier Jahre alt, als er das erste Mal auf Skiern stand. Heute, mit 14, gehört er zu den aufstrebenden Nachwuchstalenten in der Randsportart Nordische Kombination. Reicht das Training für einen Sieg beim Schülercup?

Reporter

»Nach dem Trainingssprung, woran musst du jetzt im Wettkampf denken?«

Arne Hohlfeld, Nordischer Kombinierer

»Ja, Rücken lang lassen und beim Absprung übers Knie nach vorne rausschieben. Ja, das sind die Punkte, die ich beachten muss.«

Heute wird erst gesprungen – und dann geht’s in die Loipe. Das Skispringen ist technisch wie mental eine besondere Herausforderung. Dass Arne hier heute auf Schnee landet, ist längst nicht mehr nur der Natur zu verdanken. Im beliebten Wintersportort Oberwiesenthal steigt die Durchschnittstemperatur immer mehr an. Deshalb rechnet der Freistaat Sachsen damit, dass das Wetter in Zukunft extremer wird: mal zu warm, mal enorm kalt, mal zu trocken, mal viel zu nass. An Skifahren und Training ohne künstliche Beschneiung ist hier auf einer Höhe von rund tausend Metern kaum noch zu denken. Vereine oder Schulen können deshalb nicht mehr geregelt vor der eigenen Haustür trainieren und ausbilden. Geograf Maximilian Witting forscht seit Jahren zu den Auswirkungen des Klimawandels auf den Wintersport.

Maximilian Witting, LMU München

»Im Nachwuchsbereich ist es dann eben so, dass die Teams immer weiter fahren müssen, um überhaupt die Trainingsbedingungen im Winter oder als Vorbereitung für den Winter zu bekommen. Das reduziert natürlich die Zahl derer, die wirklich bereit sind, auch so viel Zeit, so viel Finanzielles aufzunehmen, um das quasi den eigenen Kindern oder eben dem eigenen Nachwuchs irgendwie gewährleisten zu können.«

Arne kommt aus einer Skisportfamilie. Seine Eltern sehen genug Chancen für ihren Sohn, auch ohne optimale Schneeverhältnisse in seiner Sportart weiterzukommen.

Sylva Hohlfeld, Mutter von Arne

»Die haben ja auch die Möglichkeit, oder wie sie es schon gemacht haben, dass sie auf normaler Spur anfahren, was jetzt wetterunabhängig ist oder schneeunabhängig, oder teilweise auf der Matte landen. Obwohl das natürlich optimaler ist, wenn dann wirklich richtig Schnee ist.«

Sven Hohlfeld, Vater und Trainer von Arne

»Sagen wir so, Winter ohne Schnee gab es früher schon. Die nehmen zwar jetzt zu, aber schauen wir mal, wo die Entwicklung hingeht.«

Die Nordische Kombination ist längst ein Ganzjahressport. Die Grundlagen für die Winterwettkämpfe werden beim Training im Sommer gelegt: beim Skispringen auf Matten, beim Langlaufen auf Rollerski. Wegen der klimatischen Veränderungen trainieren viele Athleten immer seltener auf Schnee – nicht ohne Folgen für ihre sportliche Entwicklung.

Maximilian Witting, LMU München

»Wenn sie da die Bedingungen des Schnees nicht mehr wirklich kennenlernen: Wie fühlt sich das an? Was für ein Material muss ich wählen? Wie muss ich mir vielleicht meine Gewichtsverlagerung verändern? Oder wie auch immer, all diese Aspekte, die das ausmachen, sich auf dem Schnee auch gut bewegen zu können, die, die verschlechtern sich einfach, weil ich dann zunehmend eben Trainingsbedingungen habe, die eher dem Sommer gleichen.«

Der Klimawandel trifft Skigebiete auf der ganzen Welt. Denn mehr Schnee bedeutet auch mehr Begeisterung für den Wintersport. Klassische Skinationen wie Norwegen, Österreich oder die Schweiz haben noch mehr Schnee und weniger Nachwuchssorgen – und einen leichten Wettbewerbsvorteil. Der DSV hat das Problem erkannt, sieht sich aber zumindest in den nordischen Disziplinen gewappnet.

Sepp Buchner, DSV-Sportdirektor Skisprung und Kombination

»Ja, es ist so, dass die Nordländer natürlich – weil es klimatisch einfach so ist – mehr Schnee haben, länger Schnee haben. Das heißt aber nicht, dass wir nicht konkurrenzfähig sind, sondern wir werden unsere Konzepte auf in Anführungsstrichen »hybrid« auslenken. Wir werden unsere Sommerstärke in den Raum stellen. Und ich glaube, wir sind konkurrenzfähig, das zeigen ja auch die Erfolge der letzten Jahre, dass wir uns da nicht so viel Sorgen machen müssen.«

Für Arne läuft der Schülercup richtig gut. 67 Meter im zweiten Durchgang. Damit führt er den Wettkampf nach dem Springen an.

Arne Hohlfeld, Eliteinternat Oberwiesenthal

»Mit den Trainingssprüngen hätte ich gedacht, andere sind doch noch ein kleines Stück weiter vorne. Aber so ist es auch schön.«

Allerdings: Arnes Vorsprung vor der zweiten Disziplin, dem Langlauf, ist nicht groß. Wird er seine Position behaupten können? Oberwiesenthal ist auf Tourismus und Sport angewiesen. Deshalb wird hier viel unternommen, um trotz Klimawandel noch Wintersport möglich zu machen: Matten auf den Schanzen, Schneekanonen an den Pisten oder auch Snowfarming – wie hier nahe dem Startpunkt zum Langlauf in der Skiarena Oberwiesenthal. Hier lagert schon jetzt der Kunstschnee für die kommende Saison.

Sepp Buchner, DSV-Sportdirektor Skisprung und Kombination

»Da wird jetzt der Schnee produziert, und man versucht natürlich, den Hügel, den Haufen so hoch wie möglich, der Umgebungstemperatur so wenig wie möglich Angriffsfläche... Das wird dann im Frühjahr mit Dämmmaterial – meistens Hackschnitzel, Sägespäne, also auch da erneuerbare Abdichtung, Materialien abgedichtet – und man hat immer im Sommer nahezu zehn, 15, 20 Prozent Verlust von dem Ganzen. Also es bleibt im Rahmen und man hat dann Schnee, wenn wir ihn brauchen.«

Auch wenn das alles wie ein Allheilmittel für den Skisport klingt, so bleibt es doch ein Teufelskreis: Was den Wintersport retten soll, belastet die Umwelt zusätzlich. Die Schneekanonen benötigen enorm viel Energie und verursachen extreme Kosten: in Oberwiesenthal laut Aussage der örtlichen Liftgesellschaft rund 650.000 Kilowattstunden Strom und damit etwa 280.000 Euro pro Saison. In diesem milden Winter rechnet die Stadt mit dem Doppelten. Wirtschaftlich ist die Beschneiung nur, wenn über einen längeren Zeitraum Minusgrade herrschen. Ohne Schnee wäre man beim DSV-Schülercup zur Not ausgewichen auf eine Mattenschanze im Nachbarort Pöhla. Hier landen die Athleten im Sommer wie im Winter auf Kunststoffmatten. Arne Hohlfeld hält auf der Pöhlbachschanze einen Sommer-Schanzenrekord – und auch beim winterlichen Schülercup ist er erfolgreich.



Arne Hohlfeld, Eliteinternat Oberwiesenthal

»Der Lauf an sich war eigentlich sehr gut. Nur zum Schluss war der Felix dann doch noch mal eine Nummer stärker.«

Am Ende belegt der 14-Jährige den zweiten Platz. Wintersport-Wettbewerbe mit ausreichend Naturschnee wird es in den deutschen Mittelgebirgen in Zukunft immer seltener geben – so viel ist klar. Der Nachwuchssport will sich anpassen: Liegt Schnee, bleibt alles beim Alten. Liegt keiner, wird auf Matten ausgewichen oder eben Schnee selbst gemacht – solange das finanzierbar ist und die immer milderen Temperaturen es noch zulassen.