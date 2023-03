Die US-Anti-Doping-Agentur gab die Sanktion gegen die 26-Jährige bekannt und erklärte, sie habe innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten, der am 15. August endete, drei Verstöße begangen. Sie wird die diesjährigen Weltmeisterschaften in Budapest verpassen, wäre aber für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr startberechtigt.