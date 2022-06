Die Vize-Europameisterin gewann in starken 10,99 Sekunden vor Rebekka Haase (11,20) und Yasmin Kwadwo (11,44). Damit blieb sie nur vier Hundertstelsekunden über ihrer persönlichen Bestzeit – Lückenkemper liegt mit ihrer Zeit nun auf Platz drei in Europa. Ansah setzte sich nach einem starken Finish in 10,09 Sekunden gegen Julian Wagner (10,12) und Lucas Ansah-Peprah (10,17) durch.