Christina Hering hat bei der Leichtathletik-EM in München über 800 Meter eine couragierte Vorstellung geliefert. Die Münchnerin, die es überraschend in ihr erstes internationales Finale geschafft hatte, lief angefeuert vom Publikum im Olympiastadion bis zur 600-m-Marke an der Spitze mit, nach 2:00,82 Minuten wurde sie am Ende Siebte.