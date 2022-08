Lückenkemper hatte am Dienstagabend in einem spektakulären Finale bei der Leichtathletik-EM in München den ersten Titelgewinn einer deutschen Frau über 100 Meter seit Verena Sailer im Jahr 2010 geschafft und war unmittelbar nach dem Zieleinlauf gestürzt. Dabei hatte sie sich mit den eigenen Spikes eine Fleischwunde am linken Bein zugezogen. Deswegen musste sie danach ins Krankenhaus, wo die Wunde mit acht Stichen genäht wurde. Vor vier Jahren hatte sie in Berlin Silber gewonnen, diesmal glückte sogar noch mehr.