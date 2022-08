Nach Verletzung bei EM-Triumph Lückenkemper fit für den Start mit der Sprintstaffel

Gina Lückenkempers Wunde am Bein scheint verheilt, sie gab grünes Licht für ihren Staffel-Start am Sonntag. Ist das die Chance auf Gold? Bei der WM in Eugene holte das deutsche Staffel-Quartett bereits Bronze.