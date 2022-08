Anders als die meisten Marathonläufer trainiert Ringer nicht in den Höhen von Iten in Kenia, ihn zieht es in die USA, wo er mit einer Laufgruppe trainiert. Mit der Auswahl des Trainingscamps versuchte Ringer sich auch auf die klimatischen Bedingungen in München vorzubereiten. Die drohenden hohen Temperaturen waren in den vergangenen Tagen in Streitthema, am Renntag von München war es zwar nicht ganz so heiß wie erwartet, doch die Luftfeuchtigkeit von knapp 60 Prozent zog den Läuferinnen und Läufern sämtliche Nährstoffe aus ihren Körpern.