Klosterhalfen gilt in der deutschen Leichtathletik schon lange als Ausnahmetalent. Die 25-Jährige hält auf den Mittel- und Langstrecken eine ganze Reihe deutscher Rekorde und nahm bereits an den Olympischen Spielen in Rio 2016 und Tokio 2021 teil. Ihr größter internationaler Erfolg war bislang eine Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Doha 2019.

Bei der WM in Eugene in ihrer Wahlheimat hatte sie im Juli geschwächt durch die Folgen einer Coronainfektion das Finale über 5000 Meter noch verpasst. Klosterhalfen trainiert seit drei Jahren im amerikanischen Portland im Bundesstaat Oregon und ist deutsche Rekordhalterin über eine Meile, 3000, 5000 und 10 000 Meter.