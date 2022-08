Vielleicht hatte die Corona-Erkrankung Klosterhalfen für eine Medaille doch zu viel Kraft gekostet, Ende Juni hatte sie sich mit dem Virus infiziert – und bei der WM in den USA war sie schon entkräftet im Vorlauf über 5000 Meter ausgeschieden. Doch zuletzt wurde die Form wieder besser, beim Diamond-League-Meeting in Chorzow vor einer Woche überzeugte sie über 3000 Meter und sammelte Selbstvertrauen für München. Aber für ganz vorne reichte es dann doch nicht.

Klosterhalfen fühlt sich nach Corona mittlerweile schon wieder so stark, dass sie sich in München sogar einen Doppelstart zutraut, am Donnerstag steht noch das Finale über 5000 Meter auf dem Programm. »Ich freue mich auf jeden Fall auf die 5000 Meter. Ich bin noch nie einen Doppelstart gelaufen«, sagte sie. »Ich bin gespannt, wie sich das anfühlt.« Vielleicht wird der Traum von einer Heim-Medaille dann wahr.