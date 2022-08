Bei der WM hatte sich Meyer noch blamiert

Krause hatte 2016 in Amsterdam und 2018 in Berlin jeweils den Titel gewonnen. Auch 2014 in Zürich war der EM-Titel durch Antje Möldner-Schmidt an Deutschland gegangen.

Bei der WM in Eugene erlangte Meyer Berühmtheit, als sie im Vorlauf kopfüber in den Wassergraben stürzte. Danach galt sie in den sozialen Netzwerken als Symbolfigur für die Krise der deutschen Leichtathletik. Dann kam noch Corona hinzu. »Die letzten drei Wochen waren sehr belastend«, hatte sie beim TV-Sender Sport1 gesagt: »Erst mit dem Sturz in Eugene, dann mit Corona. Das lief alles nicht so optimal.«