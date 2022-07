Zwei Wochen vor den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene/Oregon hat die zweimalige Europameisterin Gesa Krause über 3000 Meter Hindernis nur einen durchwachsenen Saisonstart erlebt. Beim Diamond-League-Meeting in Stockholm kam sie in 9:44,44 Minuten auf den achten Platz. »Das ist schon ein kleiner Schlag ins Gesicht«, sagte die WM-Dritte von 2019 danach im Interview des TV-Senders Sky. »Das sind nicht die Zeiten, für die ich trainiere.«