Gina Lückenkemper durfte nur zuschauen, wie das jamaikanische Siegertrio Gold, Silber Bronze über 100 Meter mit Sprints deutlich unter der Elf-Sekunden-Marke gewann. Shelly-Ann Fraser-Pryce feierte in 10,67 Sekunden in der Nacht von Sonntag auf Montag in Eugene ihren fünften Einzel-Triumph und den zehnten Sieg bei einer Leichtathletik-WM. Zweite wurde Shericka Jackson in 10,73 Sekunden vor der fünfmaligen Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah, die 10,81 Sekunden brauchte. Dies zu erleben, war der zweite Dämpfer für die deutsche EM-Zweite nach dem enttäuschenden K.o. im Halbfinale.