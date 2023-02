Die Frauen ließen den Männern im Diskusring keine Chance: Das Frauen-Quartett hat beim Leichtathletik-Hallen-Meeting Istaf Indoor in Berlin am Freitagabend klar den ungewöhnlichen Geschlechtervergleich gegen vier Männer gewonnen. Shanice Craft vom SV Halle warf dabei mit 65,23 Metern sogar weiter als je zuvor eine Frau in der Halle, offizielle Rekorde werden aber nicht geführt. Die Olympia-Zweite Kristin Pudenz schleuderte den Diskus in der Mercedes-Benz-Arena immerhin auf 63,24 Meter. Für die Männer war Daniel Jasinski mit 62,81 Metern der Beste.