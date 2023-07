Greatest mile race ever...



Faith Kipyegon runs 4:07.64 for the WORLD RECORD 🇰🇪



Ciara Mageean 4:14.58 for the Irish record 🇮🇪



Laura Muir 4:15.24 for the British record 🇬🇧



Jessica Hull 4:15.34 for the Australian record 🇦🇺



Nikki Hiltz runs 4:16.35 for the American record 🇺🇸 pic.twitter.com/xaQBTQuNYj