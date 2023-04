Ihre Zugehörigkeit zum Nike Oregon Project, das nach einer vierjährigen Sperre gegen Toptrainer Alberto Salazar wegen Doping-Vergehens 2019 aufgelöst wurde, hatte oft für Schlagzeilen gesorgt. Klosterhalfen trainierte nach der Auflösung des Teams zuerst unter Pete Julian weiter.

Klosterhalfen startet voraussichtlich im Mai in Doha

Die Langstreckenläuferin, die mehrere deutsche Rekorde zwischen 1.500 und 10.000 Meter hält, war 2019 in Doha WM-Dritte geworden und gewann im vergangenen Jahr in München EM-Gold jeweils über 5.000 Meter. Ihr erster Start in dieser Saison ist nach Puma-Angaben beim Diamond League-Auftakt am 5. Mai in Doha geplant.