Zuvor hatte die 36-Jährige bereits von ihrer Verfolgungsjagd in den sozialen Medien berichtet . »Ein Fremder ist in mein Auto eingebrochen«, schrieb die 36-Jährige, die auch die Europameisterschaften in München im August verpassen wird: »Ich habe ihn selbst gestoppt und der Polizei übergeben.« Am späten Dienstagabend berichtete sie dann auf Instagram von der erfolgreichen Operation und der schweren Verletzung: Das Adrenalin sei zunächst so stark gewesen, dass sie die Verletzung nicht gespürt habe.