Bei der Leichtathletik-WM (15. bis 24. Juli) in Eugene, Oregon, fehlt der drittschnellste 100-Meter-Sprinter dieses Jahres: Ferdinand Omanyala hat sein Visum für die USA nicht rechtzeitig erhalten.

»Ich habe meine Reise nach Oregon aufgegeben. Selbst wenn ich heute ein Visum erhalte, ist es zu spät«, sagte der Kenianer der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag: »Es gibt nichts, was ich tun kann.« Die Reise von Kenia nach Eugene würde rund 24 Stunden dauern, die Vorläufe über 100 Meter finden bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag statt.