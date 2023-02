Duplantis hatte im vergangenen Sommer in Eugene mit 6,21 m WM-Gold geholt. Stabhochsprung-Bestmarken in der Halle werden vom Weltverband WA – anders als in anderen Disziplinen – als Verbesserung des Weltrekords anerkannt. Den Rekord weiter zu verbessern, so wie er es schon fünf Mal zuvor geschafft hat, sei das »Hauptziel« in dieser Hallensaison, hatte der Europameister unlängst gesagt.