Soziale Medien seien »toxisch«, sagt Bradshaw, weswegen sie fast wöchentlich überlege, ob sie sich nicht einfach überall abmelden soll. Doch bislang habe sie den Gedanken jedes Mal wieder verworfen. »Der Druck, etwas zu posten, ist so verdammt groß. Ich hasse das. Aber auf der anderen Seite verstehe ich, wie wichtig diese Netzwerke in der heutigen Gesellschaft für mich als Athletin sind. Wenn du viel postest, bekommst du viele Fans, was wiederum Sponsoren anlockt, mit denen du Geld verdienen kannst.«

Jungen Athletinnen und Athleten rät sie, negative Kommentare in sozialen Medien konsequent zu entfernen. »Ich melde solche Einträge direkt, lösche sie und blockiere die Person«, sagt Bradshaw. »Mir persönlich hilft es sehr, wenn solche Leute nicht mehr in meinem Twitter-Feed auftauchen.« So falle es ihr leichter, sich darauf zu besinnen, was sie in die Weltspitze gebracht habe: die Liebe zum Sport.