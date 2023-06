»Wir haben vorher gesagt, es geht für uns um einen Podestplatz und den haben wir erreicht«, bilanzierte Jörg Bügner, Sportdirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV). Zuversichtlich zeigt er sich, dass man zwei Monate vor den Weltmeisterschaften in Budapest »auf einem guten Weg« sei: »Aber am Ende wird bei der WM abgerechnet.« Im vergangenen Jahr hatten die DLV-Athletinnen und -Athleten bei der WM in Eugene/USA mit zwei Medaillen so wenige wie nie zuvor gewinnen können.