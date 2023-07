Mihambo zog sich in Kassel einen kleinen Muskelfaserriss zu, zuvor hatte sich die Olympiasiegerin auf starke 6,93 m gesteigert. Danach war Mihambo in ein Rehazentrum in Salzburg in Behandlung gegangen, »um den Heilungsprozess optimal begleiten zu lassen und zu trainieren« – nun die Absage, auch aus Rücksicht auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris.