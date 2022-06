Happio wurde im Anschluss behandelt, trotz einer blutigen Nase und einer notdürftig versorgten Augenverletzung ging der Attackierte nur eine gute Viertelstunde später an den Start. Mit einem Pflaster am linken Auge und einem darüber gezogenen Stirnband verteidigte der Franzose nicht nur seinen Meistertitel von 2019, sondern stellte in 48,57 Sekunden zugleich eine persönliche Bestleistung auf.