Intersexuelle Leichtathletin Semenya darf bei der WM über 5000 Meter starten

»Es gab mehrere Rückzüge von anderen Athletinnen und so gab es die Möglichkeit einer Nachmeldung«, sagte ein Sprecher des südafrikanischen Leichtathletik-Verbands der Nachrichtenagentur Reuters. Neben Semenya stehen mittlerweile 13 Athletinnen auf der offiziellen WM-Startliste über 5000 Meter, die die WM-Norm nicht nachweisen können – darunter auch die Deutsche Sara Benfares (15:22.56).

Semenya kämpft erfolglos gegen Grenzwert

Der Weltverband World Athletics hatte im November 2018 in den Disziplinen zwischen 400 Meter und einer Meile für die Teilnahme-Berechtigung in der Frauenklasse einen Testosteron-Grenzwert eingeführt. Dagegen hatte die dreimalige Weltmeisterin und intersexuelle Leichtathletin erfolglos beim Internationalen Sportgerichtshof Cas und dem Schweizer Bundesgericht geklagt. Im Anschluss hatte sie sich auf die 3000 und die 5000 Meter konzentriert, an alte Erfolge konnte sie jedoch nicht anknüpfen.