Wann findet die Leichtathletik-WM statt?

Die WM startet an diesem Freitag und geht bis Sonntag, den 24. Juli. Wegen der Zeitverschiebung von neun Stunden finden die letzten Wettkämpfe nach mitteleuropäischer Zeit allerdings erst in der Nacht zum Montag (25.7.) statt. Der in der Saison vergleichsweise frühe Zeitpunkt ergab sich durch die Verschiebung der Wettkämpfe: Nach der coronabedingten Verlegung der Olympischen Spiele 2020 um ein Jahr zog die Leichtathletik nach. Weil für 2022 aber auch schon die EM in München (15.-21. August) feststand, passte sich die WM im Kalender an.