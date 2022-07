Leichtathletik-WM 2022

Erstmals in der Geschichte findet eine Leichtathletik-WM in den Vereinigten Staaten statt: Zwischen dem 15. und 24. Juli geht es in Eugene im Bundesstaat Oregon um Medaillen. Das wegen der Corona-Pandemie verlegte Event sollte ursprünglich im August 2021 ausgetragen werden. Frauen und Männer kämpfen in jeweils 24 Disziplinen um Gold, Silber und Bronze. Hinzu kommt die Mixed-Staffel über 4x400 Meter. Auch deutsche Athleten und Athletinnen dürfen sich Hoffnungen auf Edelmetall machen. Russische Sportler und Sportlerinnen wurden wegen des Angriffskriegs in der Ukraine von der WM ausgeschlossen. Alles Wichtige erfahren Sie hier.