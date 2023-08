Die deutsche Europameisterin Gina Lückenkemper hat bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft das Finale über 100 Meter verpasst. Die Sprinterin schied am Montag in Budapest nach ihren 11,18 Sekunden im Halbfinale aus, Platz fünf reichte nicht, um als erste deutsche Athletin seit Melanie Paschke 1997 in Athen wieder in einem Rennen um WM-Gold zu stehen.