Die deutschen Athletinnen und Athleten

Keine deutsche Athletin sammelte in den vergangenen Jahren so verlässlich Medaillen wie Malaika Mihambo. Doch in diesem Jahr muss die Olympiasigerin und zweifache Weltmeisterin im Weitsprung auf ihre Teilnahme verzichten. Bei den deutschen Meisterschaften im Juni hatte sich die 29-Jährige einen Muskelfaserriss zugezogen, ihr Fokus liegt nun auf den Olympischen Sommerspielen in Paris im kommenden Sommer.