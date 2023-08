Shootingstar Leo Neugebauer ist bei der Leichtathletik-WM furios in den Zehnkampf gestartet und hat nach drei Disziplinen die Führung übernommen. Teamkollege Niklas Kaul kommt mit Hüftproblemen erst langsam in Fahrt. Neugebauer, der im Juni den deutschen Rekord auf 8836 Punkte verbessert hatte, als auch Kaul gelten in Budapest als Medaillenkandidaten.