Dass die 30-jährige Kejeta, die in Äthiopien geboren wurde und 2013 in Deutschland Zuflucht fand, sich überhaupt für die WM qualifizieren konnte, war schon ein Erfolg gewesen. Vor Budapest war sie in ihrer Karriere überhaupt erst drei Marathonrennen gelaufen. Beim zweiten lief sie bei den Olympischen Spielen 2021 direkt auf den sechsten Platz. Es war eine Sensationsplatzierung – auf die zwei Jahre Babypause folgten.

Erst im vergangenen Mai gab die Mutter einer inzwischen einjährigen Tochter bei einem Rennen in Kanada ihr Comeback. Trotz Magenproblemen blieb sie in Ottawa direkt zehn Sekunden unter der WM-Norm und durfte in Budapest an den Start gehen.