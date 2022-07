Mahutschich war als Favoritin angereist. Im März war die 20-Jährige in Belgrad Hallen-Weltmeisterin geworden, nur wenige Wochen nach ihrer Flucht vor dem Krieg in ihrem Heimatland. Hochsprung war über ein Jahrzehnt lang von Russland dominiert worden, dessen Springerinnen seit 2011 jedes Mal vorne lagen – zuletzt dopingbedingt unter neutraler Flagge. In diesem Jahr dürfen die russischen Athletinnen aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine nicht teilnehmen.

DLV wartet weiterhin auf Erfolge

Der zehnte Rang von Stabhochspringerin Jacqueline Otchere bleibt die bislang beste Platzierung des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) bei der WM. Am fünften Wettkampftag setzte sich die Serie der Enttäuschungen fort: Hürdensprinterin Carolina Krafzik scheiterte über 400 Meter bereits im Vorlauf, Jessica-Bianca Wessolly lief im 200-Meter-Halbfinale die drittschlechteste Zeit (23,33 Sekunden).