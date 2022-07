US-Hürdensprinter Allen bei der WM Erst Weltrekord brechen, dann Footballprofi werden

Devon Allen peilt bei der Leichtathletik-WM in Eugene eine neue Bestmarke im Hürdenlauf über 110 Meter an. Eigentlich hat er aber ein anderes Ziel: Der 27-Jährige will schaffen, was bisher nur einem gelungen ist.

Aus Eugene berichtet Heiko Oldörp