Ihre spektakuläre Flucht sorgte bei den Olympischen Sommerspielen 2021 weltweit für Aufsehen. Nun ist die frühere belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja bei der Leichtathletik-WM für ihre neue Heimat Polen an den Start gegangen. Die 26-Jährige absolvierte am Mittwoch in Budapest den Vorlauf über 200 Meter: jener Disziplin, in der ihr belarussische Funktionäre in Tokio noch den Start verweigert hatten und sie kurz darauf offenbar gegen ihren Willen in ihr Heimatland zurückgebracht werden sollte.