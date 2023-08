Geher Christopher Linke hat bei der ersten Entscheidung der Leichtathletik-WM einen deutschen Rekord bejubelt: Der 34 Jahre alte Potsdamer blieb am Samstag in Budapest nach 20 Kilometern auf Platz fünf in 1:18:12 Stunden 30 Sekunden unter seiner bisherigen Bestzeit. Der Titel ging an den zweimaligen Europameister Álvaro Martín aus Spanien vor dem Schweden Perseus Karlström und dem Brasilianer Caio Bonfim.