Die deutschen Leichtathleten müssen kurz vor dem WM-Start durch die Absage von Konstanze Klosterhalfen den nächsten namhaften Ausfall verkraften. Wiederkehrende Fußprobleme stoppten die 5000-Meter-Europameisterin auf dem Weg zu den am Samstag beginnenden Titelkämpfen in Budapest. »Bis zuletzt hatten wir gehofft, dass es mit einem WM-Start klappt. Wir wünschen ihr, dass sie für die Olympiasaison wieder fit an den Start gehen kann«, sagte Cheftrainerin Annett Stein nach der nächsten Schwächung für das Team.