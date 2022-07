Nach einem von Verletzungen und Krankheiten geprägten Jahr war die Endlauf-Teilnahme für die zweimalige WM-Dritte schon ein Erfolg. Dass Krause dann aber schon in der zweiten Runde hoffnungslos zurückfiel und in 9:52,66 fast eine Minute hinter Weltmeisterin Norah Jeruto (Kasachstan/8:53,02) lag, nahm die 29-Jährige doch mit.

»Es war ein wirklich schlechter Lauf, eine Qual«, sagte Krause: »Ich war von Anfang an müde und kraftlos.« An einen Ausstieg aus dem Rennen habe sie aus Gründen des Sportsgeists nicht gedacht. »Das ist dann auch mein Anspruch«, sagte Krause, die sich auch mit Blick auf die Heim-EM in München im August Mut machte: »Ich weiß, dass es wieder besser wird.«