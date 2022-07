Nun gelte ihr voller Fokus der Heim-EM, die vom 15. bis 21. August in München stattfindet: »Ich werde alles geben dort das zu zeigen, was noch alles in mir steckt!« Hussong hatte bei der letzten Europameisterschaft in Berlin 2018 mit EM-Gold ihren bisher größten Karriereerfolg gefeiert. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte sie dann im vergangenen Jahr im Finale als Medaillenhoffnung eine Enttäuschung erlebt.