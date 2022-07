Am Schlusstag der Leichathletik-WM in Eugene im US-Bundesstaat Oregon verbesserten die Athletinnen und Athleten gleich in zwei Disziplinen den Weltrekord: Während beim Schweden Armand Duplantis davon ausgegangen worden war, dass er seinen eigenen Stabhochsprung-Rekord angreifen würde, überraschte Hürdensprinterin Tobi Amusan aus Nigeria gleich mit zwei neuen Bestmarken.