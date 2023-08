Leichtathletik-WM Vuleta folgt auf Mihambo als Weitsprung-Weltmeisterin

Nach dem Verletzungs-Aus von Titelverteidigerin Malaika Mihambo hat die Serbin Ivana Vuleta bei der Leichtathletik-WM Gold im Weitsprung gewonnen. Die Europameisterin setzte sich am Sonntag in Budapest mit der Weltjahresbestleistung von 7,14 Metern vor der US-Amerikanerin Tara Davis-Woodhall (6,91 Meter) durch, Bronze ging an Alina Rotaru-Kottmann (Rumänien/6,88 Meter). Im vergangenen Jahr holte sich Vuleta in München vor Mihambo den EM-Titel.