Gold sicherte sich in 46,89 Sekunden Olympiasieger Warholm, der damit nach 2017 und 2019 zum dritten Mal den Weltmeistertitel gewann und seine Niederlage aus dem Vorjahr vergessen machte. Bei der WM in Eugene (USA) war der Ausnahmesprinter angeschlagen an den Start gegangen und nur Siebter geworden. Kyron McMaster von den Britischen Jungferninseln (47,34) belegte am Mittwochabend den zweiten Platz, Bronze ging an den US-Amerikaner Rai Benjamin (47,56).