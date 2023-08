Neugebauer, der in den USA trainiert, hatte erst im Juni den fast vierzig Jahre alten deutschen Zehnkampfrekord des früheren Olympiazweiten Jürgen Hingsen gebrochen. Der Student von der Universität Texas kam bei den NCAA Division Championships in Austin auf 8836 Punkte und war damit vier Zähler besser als Hingsen 1984. Mehr Punkte als Neugebauer haben in der Geschichte des Zehnkampfes bisher nur acht Athleten erreicht.

Ende März hatte Neugebauer mit der persönlichen Bestleistung von 8478 Punkten die Norm für die WM in Budapest (19. bis 27. August) und die Olympischen Spiele 2024 in Paris erfüllt. Dann legte der WM-Zehnte von 2022 noch einmal zu und brach damit auch den bisherigen College-Rekord.