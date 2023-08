Neugebauer sammelte insgesamt 8645 Punkte ein, so blieb er 191 Zähler unter seinem deutschen Rekord, den er im Juni Jürgen Hingsen abgenommen hatte. Damit konnte auch Neugebauer, der nach dem ersten Tag noch in Führung gelegen hatte und von Gold träumen konnte, nicht den Medaillenbann für das deutsche Team in Budapest brechen.