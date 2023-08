Noah Lyles ist der neue schnellste Mann der Welt. Der US-Amerikaner gewann bei der Leichtathletik-WM im Showdown über die 100 m in 9,83 Sekunden Gold, Silber ging am Sonntag in Budapest an Letsile Tebogo aus Botswana (9,88). Bronze sicherte sich der Brite Zharnel Hughes (9,88). Lyles trat vor der WM sehr selbstbewusst auf und sagte, im Zweifel laufe er eben schneller als die Konkurrenz.