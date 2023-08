Die niederländische Ausnahmeläuferin Sifan Hassan hat über die 10.000 Meter bei der Leichtathletik-WM in Budapest die Medaillen auf dramatische Art und Weise verpasst. In einem lange langsamen Rennen hielt sich Hassan zurück, ehe sie sich kurz vor Ende des Rennens an die Spitze setzte. Sie lag kurz vor dem Ziel in Führung, ehe es offenbar zum Kontakt mit Gudaf Tsegay kam. Hassan stürzte, schlug hart auf und blutete am Ellenbogen. Der Sieg ging an Tsegay in 31:27,18 Minuten vor ihren Landsfrauen Letesenbet Gidey (31:28,16) und Ejgayehu Taye (31:28,31).