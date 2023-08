So wurde Weber wieder Vierter. Wie schon bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 und der WM in Eugene im Vorjahr.

Dabei war Weber voller Selbstvertrauen vor den Titelkämpfen. »Ich bin derzeit so gut wie nie und will in Budapest eine Medaille«, hatte er gesagt. Doch dann konnte Weber im Finale nicht zeigen, was er kann – wirkte verkrampft, kam nicht in Fahrt. Am Ende fehlten ihm dann auch die Kräfte, um den »Worst Case« noch zu verhindern.