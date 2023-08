Dasselbe Kunststück hatte auch Sha'Carri Richardson (USA) angestrebt, die 100-Meter-Weltmeisterin musste sich jedoch mit Bronze (21,92) begnügen. Silber ging an ihre Landsfrau Gabrielle Thomas (21,81). Gold ging an Shericka Jackson. Die Sprinterin aus Jamaika stürmte zuvor in 21,41 Sekunden nur um sieben Hundertstelsekunden am fast 35 Jahre alten Weltrekord der Amerikanerin Florence Griffith-Joyner vorbei.