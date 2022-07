Leichtathletik-WM Sprinterinnen holen Staffel-Bronze – Speerwerfer Weber verpasst Medaille knapp

Das deutsche Sprint-Quartett mit Tatjana Pinto, Alexandra Burghardt, Gina Lückenkemper und Rebekka Haase hat die erste deutsche Medaille bei der Leichtathletik-WM in Eugene gewonnen. Über die 4x100 Meter kam die Staffel am Samstag (Ortszeit) mit 42,03 Sekunden überraschend auf Rang drei und holte Bronze. Gold ging in 41,14 Sekunden an die USA, die 0,04 Sekunden vor Jamaika um die 100-Meter-Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce und 200-Meter-Weltmeisterin Shericka Jackson ins Ziel kamen. Speerwerfer Julian Weber verpasste als Vierter dagegen erneut eine Medaille. Im Zehnkampf liegt Titelverteidiger Niklas Kaul zur Halbzeit deutlich zurück, seine starken Disziplinen aber kommen noch.