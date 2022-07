Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros und die anderen DLV-Eliteläufer werden bei der Heim-EM vom 15. bis 25. August in München an den Start gehen. Auch eine Reihe der besten Marathonläufer der Welt fehlte bei der WM, weil sie lieber Geld bei den Rennen im Herbst verdienen wollen. So startet Weltrekordhalter Eliud Kipchoge etwa beim Berlin-Marathon am 25. September.

Für Kenia waren in Eugene nur zwei Läufer am Start: Lawrence Cherono, Olympiavierter beim Rennen in Sapporo, wurde erst am Samstag wegen eines Dopingvergehens suspendiert. Der 33-Jährige, der 2019 unter anderem den legendären Boston-Marathon gewann, hat gegen Anti-Doping-Richtlinien verstoßen und wurde vorläufig suspendiert. Bei einer Probe, die Cherono am 23. Mai abgegeben hatte, wurde die verbotene Substanz Trimetazidin festgestellt. Das leistungssteigernde Mittel steht seit 2014 auf der Verbotsliste.