Jaroslawa Mahutschich hat bei der Leichtathletik-WM für einen emotionalen Abschluss der Wettkämpfe gesorgt. Die Ukrainerin gewann in Budapest erstmals die Goldmedaille im Hochsprung. Die 21-Jährige überquerte am Sonntag im Finale als einzige die 2,01-Meter-Marke. Silber ging an Titelverteidigerin Eleanor Patterson (Australien/1,99 Meter), Bronze sicherte sich ihre höhengleiche Landsfrau Nicola Olyslagers (1,99 Meter).