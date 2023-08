»Ich habe getan, was ich konnte«, sagte Hudson danach und berichtete, er habe 20 Minuten lang in einem Behandlungsraum gesessen und auf eine Entscheidung gewartet. Es sei seine erste WM, er habe hart dafür gearbeitet, im Leben gebe es Hürden. »Wenn ich rennen kann, versuche ich mein Bestes, also habe ich es versucht«, erklärte der 26-Jährige, der sich im Interviewbereich immer wieder an sein rechts Auge fasste.